Помогите решить 4 номер, каким способом решать???

Алгебра
Помогите решить 4 номер, каким способом решать???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привести к общему знаменателю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Задача с физической формулировкой, помогите, пожалуйста.
Ответить
География
Приведите примеры воздействия человека на природу положительные и отрицательные
Ответить
Русский язык
Сочинение ,,Украина - мой дом"
Ответить
Математика
5а-(3а-10b),если а+5b=1,7
Ответить
История
Месторасположение владимиро-суздальского княжества
Ответить