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5а-(3а-10b),если а+5b=1,7
Математика
5а-(3а-10b),если а+5b=1,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5а-(3a-10b)=5a-3a+10b=2a+10b , если a+5b=1.7 , то 1,7*2=3,4
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