Составь два варианта меню обычное и вегетарианца
Окружающий мир
Составь два варианта меню обычное и вегетарианца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вариант меню: На завтрак яичница с сосисками. На обед куриный суп, котлета с пюре, компот. На ужин картошка с мясом, сок. Второй вариант(для вегатарианца): На завтрак фруктовый салат, зелёный чай. На обед овощной суп. На ужин овощное рагу. Можешь что-то изменить, если хочешь.
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