Краткий пересказ сказки синюшкин колодец
Литература
Краткий пересказ сказки синюшкин колодец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парень Илья часто слышал рассказы на заводе о богатстве, которое охраняет бабка-Синюшка. В ее глубоком колодце много добра. Однако, открывает клад она не всякому и только тогда, когда обратится она в красную девку. Вот и Илья захотел то богатство получить. Однажды встретил он Синюшку на Зюзельском болоте, да клад взять не сумел. И только тогда, когда пришел он с пустыми руками, да с чистыми помыслами, поднесла ему Синюшка полное решето самоцветов, обернувшись красной девкой-красавицей.
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