Краткий пересказ сказки синюшкин колодец

Гость: Гость:

Парень Илья часто слышал рассказы на заводе о богатстве, которое охраняет бабка-Синюшка. В ее глубоком колодце много добра. Однако, открывает клад она не всякому и только тогда, когда обратится она в красную девку. Вот и Илья захотел то богатство получить. Однажды встретил он Синюшку на Зюзельском болоте, да клад взять не сумел. И только тогда, когда пришел он с пустыми руками, да с чистыми помыслами, поднесла ему Синюшка полное решето самоцветов, обернувшись красной девкой-красавицей.