Приведите примеры воздействия человека на природу положительные и отрицательные

География
Приведите примеры воздействия человека на природу положительные и отрицательные
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Гость:
Загрязняет окружающую среду заботится о животных
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