Площадь доски прямоугольной формы равна 4500 см в квадрате. доску распилили на две части, одна из которых представляет собой квадрат, а другая прямоугольник. найдите сторону получившегося квадрата, если длина отпиленного прямоу...

Гость: Гость:

Возьмем ширину за х, ширина у квадрата и прямоугольника равна. для того чтоб найти площадь прямоугольника надо 120•х а квадрата х², так как стороны квадрата равны ширина и длина будет равнятся х. так бы мы нашли общую площадь 120х+х²=4500 отсюда получилось уравнение х²+120х-4500=0 Д=14400+18000=32400(180) х1=-120+180/2=30 х2=-120-180/2=-150 так как ширина отрицательной быть не может, значит ответ 30 см проверяем 30²+30•120=4500