Площадь фермерского хозяйства составляет 70,5 га. На 3 | 5 этой площади посеяли пшени??у,на остальной-овощи. Какова площадь участка,занятого овощами?
Математика
Площадь фермерского хозяйства составляет 70,5 га. На 3 | 5 этой площади посеяли пшени??у,на остальной-овощи. Какова площадь участка,занятого овощами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/5-3/5=2/5 часть занятая овощами 70,5:5*2=28,2 га занято овощами
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