Площадь прямоугольника равна 28,1 метров квадратных Найдите площадь прямоугольника у которого одна сторона в 2 раза ,а вторая в 5 раз больше чем у данного

Математика

Площадь прямоугольника равна 28,1 метров квадратных Найдите площадь прямоугольника у которого одна сторона в 2 раза ,а вторая в 5 раз больше чем у данного

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