Площадь прямоугольника равна 28,1 метров квадратных Найдите площадь прямоугольника у которого одна сторона в 2 раза ,а вторая в 5 раз больше чем у данного
Математика
Площадь прямоугольника равна 28,1 метров квадратных Найдите площадь прямоугольника у которого одна сторона в 2 раза ,а вторая в 5 раз больше чем у данного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника - произведение его сторон. В данном случае произведение вырастет в 2*5=10 раз Значит площадь увеличится в 10 раз 28.1*10=281м²
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