Площадь равнобокой трапеции mnkp с основаниями mn и kp равно 40м^2. высота mh=5( или 6) корн??й из 2 м, а длина стороны kp на 2 корня из 2 м больше, чем длина стороны mn. каковы длины сторон трапеции? буду очень благодарен
Геометрия
Площадь равнобокой трапеции mnkp с основаниями mn и kp равно 40м^2. высота mh=5( или 6) корн??й из 2 м, а длина стороны kp на 2 корня из 2 м больше, чем длина стороны mn. каковы длины сторон трапеции? буду очень благодарен
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Гость:
Советую еще разок пересчитать, т.к. математик из меня великий-_-... А так идея такая))
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