Площадь садового участка 6 соток огурцами занято 3 восьмых площади участка из них ??ве пятых занимают огурцы для открытого грунта а остальную площадь тепличные сорта Какая площадь Занята Занята тепличными сортами

Математика
Площадь садового участка 6 соток огурцами занято 3 восьмых площади участка из них ??ве пятых занимают огурцы для открытого грунта а остальную площадь тепличные сорта Какая площадь Занята Занята тепличными сортами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*3/8=9/4=2 1/4(с.)-занимают огурцы 2) 9/4*2/5=9/10(с.)-занято огурцами для открытого грунта 3) 2 1/4-9/10=1 7/20(с.)-занято огурцами тепличных сорьов
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