Площадь садового участка 6 соток огурцами занято 3 восьмых площади участка из них ??ве пятых занимают огурцы для открытого грунта а остальную площадь тепличные сорта Какая площадь Занята Занята тепличными сортами

Математика

Площадь садового участка 6 соток огурцами занято 3 восьмых площади участка из них ??ве пятых занимают огурцы для открытого грунта а остальную площадь тепличные сорта Какая площадь Занята Занята тепличными сортами

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