Сообщение почему мы должны быть уважительными к ветеранам ВОВ?

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Сообщение почему мы должны быть уважительными к ветеранам ВОВ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что если бы не они, мы были бы рабами, нас вообще бы небыло.Также небыло бы России и других стран.
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