Сообщение почему мы должны быть уважительными к ветеранам ВОВ?
История
Сообщение почему мы должны быть уважительными к ветеранам ВОВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что если бы не они, мы были бы рабами, нас вообще бы небыло.Также небыло бы России и других стран.
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