Как решить (5y-7)(2y-0,4)=0
Математика
Как решить (5y-7)(2y-0,4)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5y-7=0 5y=7 y=7:5 y=1,4 2y-0,4=0 2y=0,4 y=0,4:2 y=0,2 ответ 0,2 : 1,4
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