Найдите крайний и cредний член пропорции: 1. х/15 = 0.4/0.5 2. 24/0.8 = 10/х 3. 1.8/х = 0.6/10 4. 18/72 = х/1.2 5. 35/108 = х/33 6. 1/х = 100/2.5
Математика
Найдите крайний и cредний член пропорции: 1. х/15 = 0.4/0.5 2. 24/0.8 = 10/х 3. 1.8/х = 0.6/10 4. 18/72 = х/1.2 5. 35/108 = х/33 6. 1/х = 100/2.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х/15=0/4/0.5=15*0.4/0.5= 12 2)24/0.8=10/х=0.8*10/24= 3 3)1.8/х=0.6/10= 3 4)18/72=х/1.2= 0.3 5)35/108=х/33= 10,6 6)1/х=100/2.5=0,025
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