Помогите 1.1.1 Какую роль в развитии судьбы Гринева играет данный отрывок
Литература
Помогите 1.1.1 Какую роль в развитии судьбы Гринева играет данный отрывок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поединок чуть не закончился гибелью Гринёва из за подлости Швабрина.Нечестный удар Швабрина на поединке принёс Гринёву не только тяжёлую рану,но и внимание Маши.Благополучное выздоровление Гринёва,чему способствовала Маша,ухаживая за ним,сближает молодых людей.Гринёв делает ей предложение,признавшись в своей любви.Однако Маша не даёт согласия на брак без разрешения родителей.Гринёв стал задумываться о смысле человеческой жизни...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык