Задачи номер 3 и 4 помогите сделать
Математика
Задачи номер 3 и 4 помогите сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 5х = 50 х = 50 : 5 х = 10 4) 108 * 8 = 864 650 : 5 = 130 678 : 6 = 113
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