Задачи номер 3 и 4 помогите сделать

Математика
Задачи номер 3 и 4 помогите сделать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 5х = 50      х = 50 : 5      х = 10 4) 108 * 8 = 864       650 : 5 = 130       678 : 6 = 113
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