Помогите, пожалуйста! Рассмотрите две ситуации. В какой из них собственник прав? ??твет обоснуйте. 1. Работница Н. обратилась к собственнику К. с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как она имеет ребенка-инва...
Право
Помогите, пожалуйста! Рассмотрите две ситуации. В какой из них собственник прав? ??твет обоснуйте. 1. Работница Н. обратилась к собственнику К. с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как она имеет ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе. Медицинское заключение прилагалось к заявлению. Собственник К. отказал работнице Н. в установлении сокращенного рабочего дня. 2. Работница Н. обратилась к собственнику К. с просьбой установить ей неполный рабочий день, так как она имеет ребенка-инвалида. При этом Н. просила изыскать средства оплачивать ее труд в прежнем объеме, как за полный рабочий день. Собственник К. отказал работнице Н. в данной просьбе, ссылаясь на то, что предприятие испытывает экономические трудности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. собственник не имел права отказывать работнице так как она предъявила справку об инвалидности а это по закону означает что мать воспитывающая ребенка инвалида имеет право на неполный сокращенный рабочий день. 2.собственник прежде чем отказывать должен изучить закон а если нарушает работница Н. имеет право подать на него в суд и взыскать компенсацию и моральный ущерб.
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