Помогите, пожалуйста! Рассмотрите две ситуации. В какой из них собственник прав? ??твет обоснуйте. 1. Работница Н. обратилась к собственнику К. с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как она имеет ребенка-инва...

Право

Помогите, пожалуйста! Рассмотрите две ситуации. В какой из них собственник прав? ??твет обоснуйте. 1. Работница Н. обратилась к собственнику К. с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как она имеет ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе. Медицинское заключение прилагалось к заявлению. Собственник К. отказал работнице Н. в установлении сокращенного рабочего дня. 2. Работница Н. обратилась к собственнику К. с просьбой установить ей неполный рабочий день, так как она имеет ребенка-инвалида. При этом Н. просила изыскать средства оплачивать ее труд в прежнем объеме, как за полный рабочий день. Собственник К. отказал работнице Н. в данной просьбе, ссылаясь на то, что предприятие испытывает экономические трудности.

Автор: Гость