Какие зерновые культуры не растут в Азии

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Ведущей отраслью экономики стран южной и юго-восточной Азии является сельское хозяйство в котором занято подавляющее большинство населения. Сельскохозяйственная освоенность территории неодинакова. Наиболее велика она в Бангладеш, где распахано около 70% всей площади и в Индии более 50%. Самые низкие показатели – 10-15% – в Китае, Афганистане, Иордании, Иране. Основная масса крестьян Азии малоземельна или безземельна. Меньше всего пашни в расчете на душу населения в Японии (0,02 га) , Индонезии (0,1 га) , Бангладеш (0,12 га) . На засушливых землях Азии преобладает экстенсивное земледелие. На орошаемых землях, главным образом в Южной и Юго-Восточной Азии ведется интенсивное земледелие, однако орошается незначительная доля обрабатываемых земель (10-20%). В странах региона производится подавляющая часть мировой продукции чая, джута, натурального каучука. Это основные экспортные культуры Азии. Здесь широко распространены также посевы таких технических культур как хлопчатник (Индия, Пакистан, Турция) , сахарный тростник (Индия, Китай, Филиппины) , масличные: арахис, рапс, клещевина, кунжут (Индия, Китай, КНДР) , соя (Китай, КНДР) , насаждения оливок (Турция, Сирия) . Азия занимает видное место в мире по производству копры, тропических и субтропических фруктов, разнообразных специй (Индия, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия) . Главная продовольственная культура Азии – рис (свыше 90% мирового производства) . Во многих странах региона рисом засевается более 50% всей посевной площади. Первое место в мире по производству риса занимает Китай (190 млн. т) , второе – Индия (110 млн. т) . достаточно велико производство риса в Индонезии, Бангладеш, Таиланде, Мьянме. Урожайность риса в большинстве этих стран невелика (20-25 ц/га) , кроме Японии и Китая (соответственно 55,8 и 55,4 ц/га) . Вторая по значению зерновая культура Азии – пшеница. Регион дает примерно 20% ее мирового производства. Крупнейшими производителями пшеницы являются Китай, Индия, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия. Часто пшеница выращивается как зимняя культура на орошаемых землях. Среди важных зерновых культур региона следует выделить также кукурузу (Индия, Индонезия, Филиппины) , ячмень (Индия, Турция, Иран) . Важное продовольственное значение имеют также просяные и бобовые культуры. Уровень развития животноводства в Азии более низкий чем в других частях света. В тех районах, где по природным условиям невозможно земледелие (пустыни, полупустыни, горные районы) главным занятием населения издавна является скотоводство кочевого типа. Для этих районов характерна высокая доля овец в составе стада продуктивного скота. Разводят также верблюдов. На пастбищах высокогорных районов (например в Гималаях) пасутся яки, цзо (гибрид яка и коровы) , козы. Пастбищное скотоводство экстенсивное. Товарная и, в частности, экспортная продукция животноводства незначительна и в основном состоит из шерсти, шкур и кож. В большинстве густонаселенных стран Южной и Юго-Восточной Азии, где сельскохозяйственные площади заняты посевными культурами, количество скота невелико. Для этих районов характерен крупный рогатый скот (в частности водяные буйволы) , а в странах с немусульманским населением – КНР, Вьетнам, Корея, Япония – разводят свиней. В Индии, обладающей наибольшим стадом КРС (порядка 200 млн. голов) , его применяют лишь как тягловую силу. В качестве рабочих животных в странах Южной и Юго-Восточной Азии используют также прирученных слонов, в Юго-Западной Азии – верблюдов, ослов и лошадей.