Заполни таблицу помогите пожалуйста
Математика
Заполни таблицу помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо записать числа, противоположные данным. 12 -12 0,9 -0,9 -3 1/8 3 1/8 -4 4 -31 31 -9 9 15 -15 6 -6 -1/9 1/9
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