Помогите пожалуйста прошу вас задание 11
Русский язык
Помогите пожалуйста прошу вас задание 11
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Хищное - кровожадное, жестокое, звериное ассортимент - выбор, набор, состав хребет - гора, возвышенность, гребень хребет - спина, позвоночник, горб типичный - обыкновенный, обычный, классический искусственный - ненастоящий, поддельный, притворный, фальшивый, неестественный
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