За пиши сумму а и числа.Назови однозначные числа, которые можно подставить вместо а. запиши числовые выражения с наибольшим и наименьшим значениями.
Математика
За пиши сумму а и числа.Назови однозначные числа, которые можно подставить вместо а. запиши числовые выражения с наибольшим и наименьшим значениями.
Ответ(ы) на вопрос:
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А+3 а=1 2 3 4 5 6 7 8 9 а+3=1+3=4 а+3=9+3=12
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