За пиши сумму а и числа.Назови однозначные числа, которые можно подставить вместо а. запиши числовые выражения с наибольшим и наименьшим значениями.

Математика

За пиши сумму а и числа.Назови однозначные числа, которые можно подставить вместо а. запиши числовые выражения с наибольшим и наименьшим значениями.

Автор: Гость