Территория имеющая определенные границы и обладающая государственным суверенит??том обозначается термином 1) Государство 2)Страна 3)Общество 4)Сообщество
Обществознание
Территория имеющая определенные границы и обладающая государственным суверенит??том обозначается термином 1) Государство 2)Страна 3)Общество 4)Сообщество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, т.к. имеет суверенитет, носитель которого, например, в России является весь многонациональный народ
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