Площадь участка 5 м². Выразите эту площадь в квадратных сантиметрах.

Математика
Площадь участка 5 м². Выразите эту площадь в квадратных сантиметрах.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь ответом будет 5м(квадрат)=50000см квадрат
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