Площади двух подобных треугольников равны 16 см^2 и 25 см^2. Одна из сторон первого тр??угольника равна 2 см. Чему равна сходственная ей сторона другого треугольника?

Алгебра
Площади двух подобных треугольников равны 16 см^2 и 25 см^2. Одна из сторон первого тр??угольника равна 2 см. Чему равна сходственная ей сторона другого треугольника?
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