Помогите пожалуйста решить задачу.Сколько здесь действий. Дети и внуки поздравля??и бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре, 7 внуков пели , а 6 внучек танцевали. Сколько всего человек выступило?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу.Сколько здесь действий. Дети и внуки поздравля??и бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре, 7 внуков пели , а 6 внучек танцевали. Сколько всего человек выступило?

Автор: Гость