Найдите радиус окружности, если она проходит через точку (-2;1) и ее центр находится в точке (2;-3)
Геометрия
Найдите радиус окружности, если она проходит через точку (-2;1) и ее центр находится в точке (2;-3)
Ответ(ы):
Гость:
(x-2)²+(y+3)²=(-2-2)²+(1+3)²; (x-2)²+(y+3)²=(4√2)²
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