Пригадай казки і мультфільми в яких розповідається про зимове життя звірів.
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Пригадай казки і мультфільми в яких розповідається про зимове життя звірів.
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Морозко, дед мороз и лето,рукавичка,снеговик-почтовик,дед мороз и волк, лиса и волк,ловись рыбка,елка зажигает огни,Зима в Простоквашино,Падал прошлогодний свет, Новогодние приключения Маши и Вити, Снегурочка
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