за день до спектакля через кассы театра продано 330 билетов число проданных билето?? в 6 раз больше числа оставшихся.сколько билетов осталось

Математика

за день до спектакля через кассы театра продано 330 билетов число проданных билето?? в 6 раз больше числа оставшихся.сколько билетов осталось

Автор: Гость