за день до спектакля через кассы театра продано 330 билетов число проданных билето?? в 6 раз больше числа оставшихся.сколько билетов осталось
Математика
за день до спектакля через кассы театра продано 330 билетов число проданных билето?? в 6 раз больше числа оставшихся.сколько билетов осталось
Ответ(ы):
Гость:
330:6=55(билетов) ответ:55 билетов
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