В..юга , раздол. .е, в..ется,л..динка, кол.цо, здоров..е, прос. .ба, мален..кий, сороч..ка, п??дсвеч..ник, руч..и, горчич..ник. Запишите слова в три группы в зависимости от правил письма .Вставляйте где нужно пропущенные буквы ..

Русский язык
В..юга , раздол. .е, в..ется,л..динка, кол.цо, здоров..е, прос. .ба, мален..кий, сороч..ка, п??дсвеч..ник, руч..и, горчич..ник. Запишите слова в три группы в зависимости от правил письма .Вставляйте где нужно пропущенные буквы ..
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