Помогите пожалуйста решить систему уравнений 5x+2=3(x-2y)-2 и 2(x+4y)+7=10y+15
Алгебра
Помогите пожалуйста решить систему уравнений 5x+2=3(x-2y)-2 и 2(x+4y)+7=10y+15
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