Что? 42гр с.ш и 73з.д ; 6гр с.ш 62гр з.д? Как это появилось?
География
Что? 42гр с.ш и 73з.д ; 6гр с.ш 62гр з.д? Как это появилось?
Ответ(ы):
Гость:
Это широта и долготы в географии. Определяется по градусной сетки, которая есть в любом атласе 1- штат Коннектикут 2-водопад Анхаль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Велосипедист и мотоцикл выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков.Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч , а мотоциклист-- 40 км/ч...
Математика
Найдите неизвестный член пропорции: 3/7:1 целую 1/14=0,4:х ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО ЗАВТР?? КОНТРОЛЬНАЯ.
Математика