Из цифр 9,1,7 составить все возможные двухзначные числа! помогите!
Математика
Из цифр 9,1,7 составить все возможные двухзначные числа! помогите!
Ответ(ы):
Гость:
91, 17, 97, 79, 19, 71
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