Из цифр 9,1,7 составить все возможные двухзначные числа! помогите!

Математика
Из цифр 9,1,7 составить все возможные двухзначные числа! помогите!
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