Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масло, по 20 кг в каждом. за д??нь продали одну седьмую часть этого масло. сколько кг масло осталось?
Математика
Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масло, по 20 кг в каждом. за д??нь продали одну седьмую часть этого масло. сколько кг масло осталось?
Ответ(ы):
Гость:
) 56*20 = 1120 кг (это всего)2/5=0.42) 1120*0,4 = 448 кг ( это сколько всего за день продали)3) 1120-448 = 672 кг (это сколько осталось)
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