Пожалуйста помогите с задачей .В сплаве алюминия и магния содержится 22 кг алюмини??. Этот сплав переплавили, добавив к нему 15 кг магния. В новом сплаве доля магния выросла на 33%. Каков вес первоначального сплава?

Алгебра

Пожалуйста помогите с задачей .В сплаве алюминия и магния содержится 22 кг алюмини??. Этот сплав переплавили, добавив к нему 15 кг магния. В новом сплаве доля магния выросла на 33%. Каков вес первоначального сплава?

Автор: Гость