Пожалуйста помогите с задачей .В сплаве алюминия и магния содержится 22 кг алюмини??. Этот сплав переплавили, добавив к нему 15 кг магния. В новом сплаве доля магния выросла на 33%. Каков вес первоначального сплава?

Алгебра
Пожалуйста помогите с задачей .В сплаве алюминия и магния содержится 22 кг алюмини??. Этот сплав переплавили, добавив к нему 15 кг магния. В новом сплаве доля магния выросла на 33%. Каков вес первоначального сплава?
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