Люди как переводится Сhoose the title for the story: 1. All Is Well that Ends Well. (Всё хорошо, что хорошо кончается) 2. Why Do Cats Wash after Dinner. 3. The Smart Bird. Answer the why-questions
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Люди как переводится Сhoose the title for the story: 1. All Is Well that Ends Well. (Всё хорошо, что хорошо кончается) 2. Why Do Cats Wash after Dinner. 3. The Smart Bird. Answer the why-questions
Ответ(ы):
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