Срочно!!! Вкакаом веке сделали башенные часы? Даю 50 баллов
История
Срочно!!! Вкакаом веке сделали башенные часы? Даю 50 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Герберт (конец 10 в.) , сделал башенные часы для г. Магдебурга.
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