Срочно!!! Вкакаом веке сделали башенные часы? Даю 50 баллов

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Срочно!!! Вкакаом веке сделали башенные часы? Даю 50 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Герберт (конец 10 в.) , сделал  башенные часы для г. Магдебурга. 
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