Здравствуйте помогите пожалуйста написать 20 слов по озвончению.Помогите пожалуй??та
Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста написать 20 слов по озвончению.Помогите пожалуй??та
Ответ(ы):
Гость:
Сбор, футбол,вокзал,просьба,физкультура,веский аргумент, когда-то, высотное здание,лавка,булавка,лодка,пруд,площадь,морковь,
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