Запишите глагол Выскочило в форме наст.времени;буд.времени;прош.времени ед.ч;прош.времени мн.ч;в повелит.форме ед.ч и мн.ч

Русский язык
Запишите глагол Выскочило в форме наст.времени;буд.времени;прош.времени ед.ч;прош.времени мн.ч;в повелит.форме ед.ч и мн.ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выскакивает Выскачет Выскакивал Выскакивали Выскачи Выскачите
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Срочно!!! Вкакаом веке сделали башенные часы? Даю 50 баллов
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста ооочень прошу!!!)))) заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Отгадайте пожалуста стоит дуб,на дубу 12 ветвей ,на каждой ветке по 4 отростка,на к??ждом отростке по семь прутьев.
Ответить
Қазақ тiлi
Жер планетасының ғасырлар бойғы барлық жануарлар дүниесі мен адамзат баласы үшін тіршілік негізі – таза ауа. Ол тек өсімдіктер дүниесінен бөлініп ш...
Ответить
Математика
Какое первое действие выполняется? 3*(2+2)=?
Ответить