Привет.Кто придумал записывать десятичные дроби.Скажите пожалуйста.

Математика
Привет.Кто придумал записывать десятичные дроби.Скажите пожалуйста.
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