Помогите написать сочинение про поход на речку с родителями на английском
Английский язык
Помогите написать сочинение про поход на речку с родителями на английском
Ответ(ы):
Гость:
This morning i and my parents go to the big river . The weather like sunny and hottest We swam and dived and then sunbathing on the warm sand. we built sand castles . It was a wonderful weekend with my family!
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