Помогите кто знает.срочно нужно стихотворение о дружбе народов для третьего клас??а.ничего не могу найти.

Литература
Помогите кто знает.срочно нужно стихотворение о дружбе народов для третьего клас??а.ничего не могу найти.
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