Помогите кто знает.срочно нужно стихотворение о дружбе народов для третьего клас??а.ничего не могу найти.

Литература

Помогите кто знает.срочно нужно стихотворение о дружбе народов для третьего клас??а.ничего не могу найти.

Автор: Гость