Найдите неизвестный член пропорции: 3/7:1 целую 1/14=0,4:х ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО ЗАВТР?? КОНТРОЛЬНАЯ.
Математика
Найдите неизвестный член пропорции: 3/7:1 целую 1/14=0,4:х ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО ЗАВТР?? КОНТРОЛЬНАЯ.
Ответ(ы):
Гость:
Я надеюсь что этот ответ правильный :7/6 3/7:1цел1/4=0,4:x; x=1цел1/4*0,4:3/7; x=7/6. ОТВЕТ:7/6 ИЛИ 1ЦЕЛ1/6
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