Привет.Подскажите. С двух населенных пунктов, растояние между которыми 42 км, выехали одновремено навстречу один одному два всадника.Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а второй. 12 км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика
Привет.Подскажите. С двух населенных пунктов, растояние между которыми 42 км, выехали одновремено навстречу один одному два всадника.Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а второй. 12 км/ч.Через сколько часов они встретятся?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Олицетворения к слову даль Заранее, спасибо!!!!! Очень надо....
Ответить
Математика
В гараже стоят легковые машины и автобусы. Из них 1/4 часть и ещё 8 легковых машин, остальные 10- автобусы. Сколько всего легковых машин и автобусо...
Ответить
Қазақ тiлi
Составить диалог про касым кайсенов на казаском языке№
Ответить
Русский язык
В..юга , раздол. .е, в..ется,л..динка, кол.цо, здоров..е, прос. .ба, мален..кий, сороч..ка, п??дсвеч..ник, руч..и, горчич..ник. Запишите слова в тр...
Ответить
Русский язык
Сделайте разбор предложения ''вдали глухо гукнул первый удар грома как будто он прокатился над землёй''
Ответить