Привет.Подскажите. С двух населенных пунктов, растояние между которыми 42 км, выехали одновремено навстречу один одному два всадника.Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а второй. 12 км/ч.Через сколько часов они встретятся?
Математика
Привет.Подскажите. С двух населенных пунктов, растояние между которыми 42 км, выехали одновремено навстречу один одному два всадника.Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а второй. 12 км/ч.Через сколько часов они встретятся?
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