Привет.Подскажите. С двух населенных пунктов, растояние между которыми 42 км, выехали одновремено навстречу один одному два всадника.Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а второй. 12 км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика

Привет.Подскажите. С двух населенных пунктов, растояние между которыми 42 км, выехали одновремено навстречу один одному два всадника.Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а второй. 12 км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость