КАКОЙ ОБРАЗ, СВЯЗЫВАЮЩИЙ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ ПРИДУМАЛИ НАШИ ПРЕДКИ?
Биология
КАКОЙ ОБРАЗ, СВЯЗЫВАЮЩИЙ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ ПРИДУМАЛИ НАШИ ПРЕДКИ?
Ответ(ы):
Гость:
Боги и божественные признаки, например, Перун-гроза, Макош- земля
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