Мни соченение на тему Павлодар мой город родной

Гость: Гость:

я живу в городе Павлодар. это мой любимый город, потому что я родилась здесь. Город Павлодар находится на реке Иртыш. В моем городе много садов, парков и различных достопримечательностей.Одно из них - это парк афганцев. Людям приятно там гулять, потому что там всегда свежо и уютно.я по праву могу гордится своим городом. Я люблю его и уважаю.