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Плотность воздуха по физики пж
Физика
Плотность воздуха по физики пж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воздуха = 0,129 кг/м³
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