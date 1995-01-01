По данным на 1995 г. вceгo на земном шаре проживало около 5,7 млрд чел., что было уже почти вдвое больше, чем в 1970 г. По данным на 1995 г. вceгo на земном шаре проживало около 5,7 млрд чел., что было уже почти вдвое больше, ч...

Обществознание

По данным на 1995 г. вceгo на земном шаре проживало около 5,7 млрд чел., что было уже почти вдвое больше, чем в 1970 г. По данным на 1995 г. вceгo на земном шаре проживало около 5,7 млрд чел., что было уже почти вдвое больше, чем в 1970 г. По прогнозам ученых в течение следующих 35 лет население в мире вырастет еще на 2,5 млрд чел., причем 90% из них появится на свет в развивающихся странах. Дoля населения развитых стран в общем населении планеты сократится за этот период с 16 до 12%. Объясните связь демографической ситуации в мире с экономической жизнью общества. Как повлияет быстрый рост населения в бедных странах и сокращение населения в развитых странах на их экономическое развитие в целом, на состояние таких показателей, как уровень жизни, доходы населения, производительность труда и др.?

Автор: Гость