По данным схемам составьте предложения на тему "Осенний день" [= -], а [=-] Ни [- = ],ни [= -] [- =] ,но [= -] [- =], [- тоже=] [- =] , и [= -] ,и [= и =]
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По данным схемам составьте предложения на тему "Осенний день" [= -], а [=-] Ни [- = ],ни [= -] [- =] ,но [= -] [- =], [- тоже=] [- =] , и [= -] ,и [= и =]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мы гуляли не спеша ,а осенние листья красиво летели на нас. 2)Ни зонты не спасали от ливня, ни плащи не укрывали от прохлады. 3)Уже наступила осень , но деревья были ещё зелёными. 4)В этот осенний вечер все пили чай и наслаждались погодой за окном , Даша тоже решила выпить чашечку чая с печенькой. 5)Птички улетают, и желтеют деревья, и опадает и засыпает.
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