По какой причине Маша Троекурова отказывается от предложения Дубровского быть свободной после венчания с князем Верейским?
Литература
По какой причине Маша Троекурова отказывается от предложения Дубровского быть свободной после венчания с князем Верейским?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Её пугает неуверенность в дальнейшем,а так же она решает ,что сын Дубровсого опоздал и не готов.
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