По международным стандартам футбольное поле имеет форму прямоугольника длинной 100-110м,а шириной 69-75м.вычислите площадь прямоугольника,указав её наибольшее и наимейшее значение
Математика
По международным стандартам футбольное поле имеет форму прямоугольника длинной 100-110м,а шириной 69-75м.вычислите площадь прямоугольника,указав её наибольшее и наимейшее значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
69 м × 100 м = 6900 м кв - наименьшее 75 м × 110 м = 8250 м кв - наибольшее
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