По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 тонн бумаги. Сколько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика, если она перевыполнили план на 50 тонн?
Математика
По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 тонн бумаги. Сколько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика, если она перевыполнили план на 50 тонн?
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