По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 тонн бумаги. Сколько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика, если она перевыполнили план на 50 тонн?

Математика

По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 тонн бумаги. Сколько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика, если она перевыполнили план на 50 тонн?

Автор: Гость